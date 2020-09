Marash Kumbulla è a un passo dal diventare nuovo giocatore della Roma. Come riporta Sky Sport, i giallorossi hanno trovato l'accordo con il Verona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Per chiudere l'affare manca solo l'accordo tra la Roma e gli agenti del difensore, ma la strada è ormai spianata per un arrivo dell'albanese nella Capitale.