Roma, Fonseca in bilico: opzione Allegri

Il Corriere dello Sport fissa la sfida della Roma con la Juventus come ultima chiamata per Paulo Fonseca: il tecnico giallorosso sarebbe in bilico e non convincerebbe la nuova proprietà di Friedkin, che avrebbe già pronta l’alternativa: Massimiliano Allegri.

La nostra opinione: Allegri è fermo da un po’ e sicuramente avrà voglia di tornare in pista, soprattutto dopo l’acquolina che gli era stata fatta venire dall’Inter durante i mal di pancia di Antonio Conte, finiti poi a tarallucci e vino. In effetti Fonseca non sembra essere, per ora, particolarmente incisivo nonostate sia alla guida della Roma già da un po’. Il portoghese ha un contratto fino al 2021, ma non è detto che la società decida di farglielo portare a termine se la situazione dovesse prendere una piega sgradita.

Roma-Barcellona, contatti costanti: Douglas Costa per Dembelé?

Tuttosport sostiene che i contatti tra Juventus e Barcellona non si sono interrotti dopo l’affare Pjanic-Arthur, nonostante le scaramucce tra il club blaugrana e il loro ex giocatore con tanto di minacce di trascinare la questione in tribunale. Sembra infatti che si stia valutando uno scambio tra Douglas Costa e Ousmane Dembelé. Douglas Costa sembra in ogni caso in procinto di lasciare la maglia bianconera: si sta sondando il terreno con Manchester United e Wolverhampton.

La nostra opinione: il rendimento di Douglas Costa con la Vecchia Signora è progressivamente calato e a quanto pare il club sta cercando il modo migliore per sistemare un giocatore che si ritrova in difficoltà e che potenzialmente ha molto di più da dare. Sembra proprio, quindi, che l’ipotesi di scambio col Barcellona sia un’operazione voluta per rilanciare entrambi i nomi, un po’ appannati negli ultimi tempi. La Juve comunque si sta muovendo su più fronti per quanto riguarda il mercato e ci sono ancora diverse questioni pendenti, tra cui per esempio anche Rugani: ormai non manca più molto tempo alla chiusura del mercato.

Il Barcellona vuole un attaccante subito: Lautaro è ancora il sogno

Per AS il Barcellona ha tutte le intenzioni di comprare un attaccante prima della chiusura del mercato, doppo l’addio di Luis Suarez. Per questo continua a guardarsi in giro, ma il sogno resta sempre Lautaro Martinez, che però l’Inter non sembra voler lasciar andare via.

La nostra opinione: gli smottamenti subiti dal Barcellona nell’ultimo periodo sono segnale che la vecchia superpotenza di qualche anno fa non è più così spaventosa, ma la società sta facendo di tutto per ritrovare tutto il suo potere e nel caso in cui Lautaro non arrivasse l’alternativa è già pronta, con Memphis Depay a sua volta nel mirino.

