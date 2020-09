Fatta per il passaggio di Alessandro Florenzi al PSG. L'ex capitano della Roma, dopo il prestito di sei mesi al Valencia, si trasferirà nel club campione di Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'operazione orchestrata dall'agente Alessandro Lucci negli ultimi giorni: c'è da trovare l'accordo sugli ultimi dettagli. Ma il giocatore già stasera partirà in direzione Parigi per sostenere le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del PSG.