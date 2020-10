Justin Kluivert lascia la Roma e approda al Lipsia. Il club giallorosso ha annunciato sul proprio sito ufficiale la cessione dell'olandese:

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Lipsia i diritti alle prestazioni sportive di Justin Kluivert. Il calciatore giocherà nel club tedesco fino al 30 giugno 2021. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2018, l’attaccante olandese ha giocato 68 partite segnando 9 reti. Il Club augura a Justin le migliori fortune per la stagione in Bundesliga".

Serie A Pedro sblocca la Roma: Udinese ko in casa IERI A 20:37

Perotti al Fenerbahçe, salta El Shaarawy

Contestualmente alla partenza di Kluivert, la Roma ha ufficialmente definito anche quella di Diego Perotti, che come l'olandese lascia la Serie A: accordo trovato col Fenerbahçe e ultimi ostacoli superati. In questo caso si tratta di cessione a titolo definitivo. L'operazione era in piedi da settimane, ma la fumata bianca - con brivido - è arrivata solo nelle ultime ore di mercato.

" L'AS Roma - comunica il club giallorosso - comunica di aver ceduto Diego Perotti al Fenerbahce SK. Arrivato in giallorosso nel gennaio del 2016, l’esterno argentino ha giocato 138 partite in giallorosso mettendo a segno 31 reti, inclusa quella indimenticabile a tempo scaduto in Roma-Genoa del 2016-17, valsa l’accesso diretto alla Champions League nell’ultima partita della carriera di Francesco Totti. Il Club augura a Diego il meglio per questa nuova avventura".

Se Kluivert e Perotti lasciano la Roma, non vestirà la maglia giallorossa Stephan El Shaarawy: secondo 'Sky' sono troppo stretti i tempi per arrivare a un'intesa con lo Shanghai Shenhua dopo la frenata delle scorse ore. Il Faraone, almeno fino a gennaio, è dunque destinato a rimanere in Cina.

Come cambia la Roma con l'acquisto di Marash Kumbulla

Calciomercato La Roma accoglie Borja Mayoral: è ufficiale 02/10/2020 A 16:44