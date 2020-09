Né la Juventus, né l'Inter, né tantomeno la Lazio. Marash Kumbulla è a un passo dall'addio al Verona per trasferirsi alla Roma. Accordo vicino tra i due club, come rivela 'Sky', per il passaggio del giovane difensore italo-albanese alla corte di Paulo Fonseca in prestito con obbligo di riscatto. Operazione da 30 milioni di euro complessivi.

Un colpo a sorpresa, perché sul ventenne Kumbulla c'era mezza Serie A. La Juventus si è tirata fuori, l'Inter sembrava poter chiudere qualche settimana fa, la Lazio non è mai davvero uscita dalla corsa. Quindi, in sordina, ecco la Roma. Che ha bisogno di un centrale dopo il ritorno di Chris Smalling al Manchester United per fine prestito e intanto, mentre continua a lavorare per l'inglese, si prepara a piazzare un discreto botto di mercato. Il secondo dell'estate giallorossa dopo Pedro, arrivato a parametro zero dal Chelsea.

Calciomercato Roma, piace Mandzukic: l'ex Juventus torna in Italia? 9 ORE FA

Nella stagione appena conclusa, Kumbulla è stato una delle sorprese del bel Verona di Ivan Juric, arrivato a sognare da neopromosso una qualificazione all'Europa League. 25 le presenze in Serie A, tutte da titolare, con una rete, messa a segno alla Sampdoria a inizio ottobre. Una rivelazione che in B, l'anno prima, non era quasi sceso in campo. La Roma ha deciso di compiere uno sforzo non indifferente per lui. Pensando sia al presente che al futuro.

Come cambia la Roma con l'acquisto di Milik

Calciomercato Roma, ufficiale: Schick al Bayer Leverkusen a titolo definitivo 08/09/2020 A 17:26