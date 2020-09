Si sblocca l'effetto domino tra Napoli, Roma e Juve. Dopo le resistenze degli scorsi giorni, Milik ha sciolto la riserva e non è più contrario all'idea di trasferirsi in giallorosso. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il polacco si è convinto dopo l'incontro avvenuto a Trigoria tra i suoi agenti e la Roma: l'accordo ora è a un passo. Restano soltanto alcune pratiche da sbrigare, ma l'affare è in dirittura d'arrivo.