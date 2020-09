Buone notizie in attacco per la Roma: secondo Sky Sport, infatti, l'affare Borja Mayoral si starebbe per sbloccare. L'attaccante classe 1997, in campo nell'ultima sfida contro il Betis Siviglia, avrebbe raggiunto l'accordo l'accordo col Real Madrid per il rinnovo del contratto, aspetto fondamentale per il trasferimento in prestito al club giallorosso.