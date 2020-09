Cengiz Ünder è un giocatore del Leicester . Ufficiale l'approdo in Premier League dell'esterno turco, che lascia la Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.

"Non vedo l'ora di andare al centro sportivo e iniziare ad allenarmi - dice Ünder al sito ufficiale del Leicester -. Ho sempre desiderato giocare in Inghilterra e questa è una grande opportunità per giocare in Premier League. Cercherò di aiutare i miei compagni sia dentro che fuori dal campo".