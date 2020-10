Per il Corriere dello Sport , la famiglia Friedkin sta lavorando alacremente alla ricerca di qualche dirigente e nel frattempo, con l’incombenza dello stadio nuovo come obiettivo a lungo termine, si pensa al rinnovo dei contratti di quei giocatori che dovrebbero fare parte del gruppo di lavoro a disposizione di Fonseca per il tentativo di rilancio. Tra loro ci sono Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo (che dovrebbe ricevere un adeguamento di stipendio), Riccardo Calafiori e soprattutto Edin Dzeko. Al bosniaco dovrebbe essere proposto un contratto fino al 2023 con stipendio dei due anni spalmato su tre.

Per As il mercato del Real Madrid può ripartire. Dopo un’estate senza acquisti, l’obiettivo evidentemente è quello di mettere a segno il colpaccio, che rarebbe Kylian Mbappé. Per il quotidiano spagnolo, nonostante il PSG sia disposto a offrire una cifra stellare al giocatore francese per restare, Florentino Perez avrebbe gettato le basi per la buona riuscita dell’impresa, soprattutto visto che tra Zidane e Mbappé c’è feeling.