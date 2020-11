Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Nonostante il pareggio con lo Spezia pre-Champions League, in casa Atalanta regna la serenità e su Tuttosport compaiono le parole del presidente Percassi che annuncia il prolungamento di contratto per il mister, Gian Piero Gasperini. Già era nell’aria, ma in occasione del nuovo Atalanta Store arriva l’ufficialità:

L’infortunio di Sergi Roberto non ha impensierito più di tanto il Barcellona, ma quello contemporaneo di Gerard Piqué sì. I tempi di recupero non si sanno, ma di sicuro il difensore tornerà in campo con l’anno nuovo (e se le cose non migliorano direttamente la prossima stagione) e quindi secondo Marca il club blaugrana vorrebbe rimpiazzarlo per dare respiro a una difesa già stiracchiata, ma non sa come perché i conti non quadrano.