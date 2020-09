La notizia era nell'aria da qualche giorno e, ora, ha ottenuto anche i crismi dell'ufficialità: Inter e Sampdoria hanno ratificato l'accordo per il trasferimento in blucerchiato del laterale 33enne Antonio Candreva. Al club nerazzurro andrà un indennizzo di 2,5 milioni di euro. Per l'esterno destro, invece, rimasto fuori dal progetto Conte e ora alla corte di mister Claudio Ranieri, un contratto fino al 2024.