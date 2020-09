Nuovo ritorno in Italia per Keita Baldé che, dopo Lazio e Inter, vestirà anche la maglia della Sampdoria . A comunicarlo è stata la stessa Sampdoria dopo il passaggio delle visite mediche, anche se lo stesso giocatore ivoriano è risultato positivo al Covid.

Non si aggregherà, quindi, alla prima squadra prima del doppio tampone negativo consecutivo. Dopo le visite di oggi, infatti, il giocatore è in isolamento per il canonico periodo dei 14 giorni.