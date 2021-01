E' durata poco meno di un anno esatto l'avventura di Patrick Cutrone con la Fiorentina: l'attaccante ex Milan torna al Wolverhapton dopo una stagione giocata in prestito in maglia viola, con l'obiettivo di rimpolpare il reparto offensivo della rosa di Espirito Santo dopo l'infortunio di Raul Jimenez. Il club ingelse - ancora proprietaria del suo cartellino - ha deciso per la risoluzione anticipata del prestito, decretando con sei mesi d'anticipo l'avventura 2.0 di Cutrone in Serie A ed il suo ritorno anzitempo in Premier League. Ad annunciarlo la stessa Fiorentina attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social.