Un vecchio pallino di Antonio Conte pronto a rinforzare il reparto difensivo dell'Inter. I nerazzurri piombano su Aleksandar Kolarov, in scadenza con la Roma nel 2021, e pronto, dopo tre stagioni da protagonista, a lasciare nuovamente la Capitale per abbracciare il progetto del tecnico salentino. Il serbo, alla corte di Conte, potrebbe ricoprire un duplice ruolo fondamentale: terzo elemento della difesa a tre o esterno sinistro a tutta fascia per il consueto 3-5-2 del tecnico nerazzurro. 35enne che, tra l'altro, ricoprirebbe un ruolo fondamentale anche nell’affiancamento a Bastoni, attualmente l'unico difensore mancino a disposizione di Conte.

Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, con il cambio di procuratore avvenuto negli ultimi giorni che aveva lasciato intendere come qualcosa, in casa Roma, sarebbe potuto muoversi. L'Inter, adesso, si è ufficialmente fatta avanti anche con il club giallorosso, con l'obiettivo di strappare il terzino ad una cifra ragionevole potendo far forza su una carta d'identità ormai non più da giovanissimo e su una seconda parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Inter che, in ogni caso, per assicurarsi Kolarov dovrà essere brava a superare anche la concorrenza di Everton e Siviglia.

Prima Kolarov poi…un altro esterno sinistro

La duttilità del difensore serbo non chiuderebbe, comunque, la strada al possibile arrivo di un altro esterno sinistro per rinforzare la rosa di Conte. Il nome caldo rimane quello di Emerson Palmieri, per cui il Chelsea continua a chiedere 25 milioni, cifra che l'Inter non sembra essere intenzionata a spendere. L'arrivo nelle ultime ore di Chilwell in maglia blues, però, potrebbe avvicinare maggiormente l’esterno italo-brasiliano al ritorno in Serie A, questa volta con la maglia nerazzurra.

