Il figliol prodigo è tornato a casa. Ed è proprio così che il Siviglia considera Ivan Rakitic : come un vero figliol prodigo. Tanto da preannunciarne il ritorno con una citazione tratta dal Vangelo. Tutto fatto, tutto ufficializzato: il centrocampista croato lascia il Barcellona, dov'era ormai indesiderato , e fa rientro in Andalusia.

Un milione e mezzo più altri 9 di bonus : questa, come comunicato dal Barcellona sul proprio sito ufficiale, è la cifra che il Siviglia ha accettato di pagare per riavere Rakitic sei anni dopo il suo addio in direzione Catalogna. Il croato ha firmato invece un contratto di quattro anni , con scadenza 30 giugno 2024. Nessun problema alle visite mediche di rito, effettuate nella giornata di ieri.

Rakitic, che aveva già vestito la maglia del Siviglia dal 2011 al 2014 conquistando l'Europa League del 2013/14, non aveva mai fatto mistero di voler tornare da dov'era venuto. Nonostante le costanti voci che, specialmente nelle scorse finestre di mercato, lo avevano avvicinato all'Italia , Inter e Juventus in primis. Il croato lascia il Barcellona con la pancia piuttosto piena: ha aggiunto al proprio palmares personale Liga, Copa del Rey, Supercoppa di Spagna, Supercoppa Europea. Con la ciliegina sulla torta del Triplete del 2015.

Negli ultimi mesi, però, tutto si è complicato. Per lui e soprattutto per il Barcellona, superato dal Real Madrid in Liga, umiliato dal Bayern in Champions League e sconvolto dalla scelta irrevocabile di Leo Messi di cambiare aria. Fino alla decisione di aprire un nuovo ciclo. Senza Rakitic, uno dei cedibili del nuovo corso Koeman. E così, a 32 anni, il figliol prodigo è tornato a casa.