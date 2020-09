Altro acquisto straniero per lo Spezia, che dopo aver preso il portiere Zoet dal PSV ha annunciato l'arrivo di Ardian Ismajli dall'Hajduk. Il comunicato del neopromosso club ligure: "Ardian Ismajli è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio! Il difensore arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato ed ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per tre anni".