Un altro anno a Barcellona? È possibile.

Parola di Jorge Messi. Il padre dell’argentino ha per la prima volta aperto al clamoroso dietrofront davanti ai microfoni del programma televisivo spagnolo Deportes Cuatro. Dall’entourage dell’argentino filtra, dunque, l’ipotesi di marcia indietro dopo l’inizio del braccio di ferro datato 25 agosto. Una frase che arriva dopo le indiscrezioni argentine di TyC Sports, secondo cui l'attaccante, dopo la "fumata nera" che ha segnato l'incontro tra il padre Jorge e il presidente blaugrana Bartomeu, avrebbe deciso di restare al Camp Nou al 90%. Per Martin Arevalo, il giornalista dell'emittente che per primo aveva svelato il burofax con cui il giocatore aveva annunciato al Barcellona la volontà di andarsene, "Messi sta valutando seriamente la possibilità di rimanere un'altra stagione e concludere il contratto. Al 90% resterà".

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (03/09) UN' ORA FA

Una giornata decisiva in casa Messi

La famiglia Messi si è riunita intorno alle 13.45 nell'abitazione del giocatore a Castelldefels per un vertice tra la Pulce, il fratello Rodrigo, Messi senior e i legali del fuoriclasse. L'obiettivo era prendere una decisione per sbloccare un’impasse ritenuta ormai insostenibile. Sul piatto, stando alle indiscrezioni dei media spagnoli, due ipotesi: rottura definitiva con il Barça e inizio della battaglia legale, oppure marcia indietro e permanenza al Barça fino a giugno 2021, con il ritorno agli allenamenti entro il fine settimana per iniziare la nuova stagione. In questo ultimo caso la Pulce si libererebbe la prossima estate dal club a parametro zero. Ora chi lo vuole deve pagare una clausola da 700 milioni, una cifra impossibile salvo follie di pochissimi club come Man City o PSG.

Come è andato l'incontro?

Dopo il vertice della famiglia Messi a casa della Pulce, le bocche restano cucite. Nonostante i media spagnoli avessero anticipato una decisione definitiva da parte dell'argentino entro sera, nessuna novità finora è stata comunicata dal su entourage. Si attende, dunque, il finale della telenevola che dura ormai da nove giorni. Circolano voci riguardo presunte garanzie offerte da Bartomeu nel caso Messi decidesse di fare marcia indietro rinunciando ai propositi di addio: in questo caso, il numero uno blaugrana eviterebbe di multare l'argentino per i giorni di assenza agli allenamenti (già cinque con oggi, compresa la domenica in cui i compagni hanno realizzato i test anti-Covid). Bartomeu avrebbe anche garantito alla Pulce alcuni giorni di riposo extra prima di unirsi ai compagni che hanno già iniziato la preparazione in vista dell'inizio del campionato. A questo punto, ipotizzano i media argentini, è probabile che prima di un annuncio ufficiale da parte del giocatore, ci sia un altro incontro tra Messi senior e il presidente Bartomeu entro domani.

Quando Messi dichiarò di voler chiudere la carriera nel Barcellona

Calciomercato Brahim Diaz-Milan, l'arrivo dello spagnolo alla clinica La Madonnina per i test 8 ORE FA