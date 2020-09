notizia in aggiornamento...

L'enigma di settembre è ancora tutto da decifrare. Luis Suarez, dopo essersi allenato regolarmente alla Ciudad Deportiva di Barcellona agli ordini di Ronald Koeman ed aver raggiunto il centro sportivo blaugrana in macchina con Leo Messi, alle 13:15 si è imbarcato all'aeroporto di El Prat in direzione Perugia dove questo pomeriggio sosterrà l’esame di italiano per il famigerato passaporto. "L'opzione Juve più viva che mai", scrive il quotidiano spagnolo Marca. Intorno alle 15 il Pistolero è atterrato in Italia, accolto dalla stampa e da un nutrito gruppo di tifosi bianconeri.

Calciomercato Milik apre alla Roma, Dzeko sempre più vicino alla Juve 4 ORE FA

Il bomber uruguaiano sosterrà la prova presso l'Università per Stranieri del capoluogo umbro, uno dei pochi enti riconosciuti in cui uno straniero può effettuare l’esame. Per ottenere i documenti sarà poi necessario, in caso di superamento dei test, aspettare diversi giorni: per questo il club bianconero, intanto, ha virato su Edin Dzeko.

Come scrive la Gazzetta dello Sport l’esame dovrebbe durare un’ora al punto che Suarez è atteso in aeroporto due volte nello stesso pomeriggio. Intorno alle 18 dovrebbe ripartire per tornare in Spagna.

Suarez-Barcellona, il punto

Il contratto che lega Suarez al club di Bartomeu è il nodo della questione. Il Pistolero non ha un accordo con il Barça per la risoluzione del contratto. I vertici blaugrana lo hanno escluso dal progetto, ma lui ha comunicato di voler incassare comunque tutto lo stipendio previsto dal contratto in scadenza nel 2021. Il club, al contrario, vuole liberarlo senza pagare. Ronald Koeman, il suo attuale allenatore, nella serata di mercoledì, a margine dell'amichevole vinta 3-1 contro il Girona, si è espresso mantenendo una posizione super partes: "Se rimarrà sarà un elemento in più".

Barcellona: Suarez si allena insieme a Messi fra sorrisi e un futuro tutto da scrivere

Calciomercato Barcellona, Koeman riapre a Suarez: "Se rimarrà sarà un elemento in più" 16 ORE FA