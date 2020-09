Secondo la Gazzetta dello Sport l’accordo tra la Juventus e il “Pistolero” sarebbe totale. All’uruguagio 10 milioni netti a stagione, la Juventus potrebbe scriverne “solo” 15 a bilancio per via delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Restano due nodi: Suarez si deve liberare dal Barcellona (le sue condizioni e quelle di Bartomeu sulla buonuscita sono diversissime) e in seconda battuta l’attaccante deve munirsi di passaporto comunitario (nonostante le origini italiane della moglie e la sua lunga militanza in Spagna ancora non ce l’ha!).