Calcio

Calciomercato, Suarez supera esame d'italiano, Milik verso Roma: Juventus spettatrice

Entra nel vivo il mercato per il prossimo "numero 9" bianconero: che si tratti del Pistolero o del polacco, situazioni favorevoli per i bianconeri. Thiago Alcantara al Liverpool; parole d'amore di Borja Valero per la "sua" Fiorentina.

