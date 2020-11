Una magia proprio allo scadere, che ha regalato all'Ungheria la qualificazione a Euro 2020: a firmarla è stata Dominik Szoboszlai, 20enne centrocampista della Nazionale magiara in forza al Salisburgo. Un gol pesantissimo che ha spinto il talento ancora di più sotto i riflettori. Secondo AS anche il Real Madrid si sarebbe accorto di lui e sarebbe pronto a presentare un'offerta. Su Szoboszlai, il cui contratto con il Salisburgo scade nel 2022, si registra da tempo anche l'interesse del Milan, oltre che quello del Lipsia e dell'Arsenal.

E sempre in Spagna, tiene banco il mercato del Barcellona che insiste per Memphis Depay: il 26enne attaccante olandese del Lione ha il contratto in scadenza a giugno 2021 con il club francese e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero intenzionati a portarlo in Catalogna già a gennaio sborsando 5-6 milioni di euro. Memphi e il Barça avrebbero già trovato un'intesa per un contratto quadriennale.