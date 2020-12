Dal 4 gennaio comincia il calciomercato anche in Italia, con le società di Serie A che potranno depositare i contratti dei nuovi arrivati. Sessione invernale che sarà aperta fino al 1° febbraio (quando chiudono negli altri Paesi?). Tutti gli arrivi prima del 4 gennaio, non saranno però utilizzabili per la prima di campionato alla ripresa, non essendo ancora stato depositato il contratto. Chi sarà la regina del mercato di riparazione?