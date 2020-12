Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Per la Gazzetta dello Sport , la lista dei partenti dell’Inter si allunga. Oltre ai soliti Eriksen, Nainggolan, Pinamonti e Vecino, già da tempo inseriti nella colonna di quelli da cedere, si aggiunge anche Ivan Perisic: a quanto pare il calo di rendimento e le prestazioni del croato stanno deludendo e potrebbe partire già a gennaio se arrivasse una buona offerta per lui.

Per Tuttosport la situazione critica del Torino cozza con le parole del suo presidente, Urbano Cairo, che temporeggia sulla possibilità di acquistare qualcuno a gennaio per invertire la tendenza negativa. Il tecnico è ancora Giampaolo, che vorrebbe un regista e avrebbe individuato in Torreira dell’Atletico Madrid l’uomo giusto, ma i tempi non sono maturi per una trattativa.