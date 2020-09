Ola Aina lascia il Torino e si trasferisce al Fulham, neopromosso in Premier League. Il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina. Tutto il Torino Football Club saluta Aina e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni in Premier League".