Il Tottenham di José Mourinho bussa alla porta del nuovo Torino di Marco Giampaolo per Andrea Belotti. Secondo Sky Sport, infatti, gli Spurs avrebbero formulato un'offerta di 50 milioni di euro ai granata per il Gallo, che nella passata stagione ha messo a segno 22 reti tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. I granata, tuttavia, avrebbero risposto con un secco no.

O meglio. La proposta del Tottenham prevede l'acquisto di Belotti in prestito con diritto di riscatto e questa formula, sempre secondo quanto riferito da Sky, non piace al Toro: i granata sono infatti disposti ad ascoltare eventuali proposte per Belotti solo per un trasferimento a titolo definitivo.