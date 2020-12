Rodrigo De Paul è da diversi sessioni di mercato uno dei giocatori più chiacchierati e corteggiati della nostra Serie A. Il numero 10 argentino è da tempo nel mirino delle grandi del calcio italiano, Inter su tutte , e non nasconde le proprie ambizioni anche se l’Udinese è una bottega cara e salvo cataclismi non si libererà del proprio fantasista a gennaio.

"Voglio sempre di più – ha spiegato De Paul in un’intervista a Sky Sport - Dev'essere pazzesca la sensazione che si prova quando si affronta un quarto o una semifinale di Champions League. Sono certo che prima o poi li giocherò. Se uno lavora bene riesce a raggiungere i propri obiettivi. Io però voglio arrivare preparato a quel momento, non voglio forzare nulla, andrò via da Udine solo al momento giusto".