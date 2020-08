Thiago Silva è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il 35enne difensore centrale brasiliano, come annuncia il club londinese, ha sottoscritto con i Blues un contratto di un anno con l'opzione per prolungarlo ulteriormente per la stagione 2021-22. Thiago Silva, reduce dalla sconfitta con il PSG in finale di Champions League contro il Bayern Monaco sabato scorso a Lisbona, si è detto entusiasta della sua nuova sfida: "Sono molto felice di essere al Chelsea - le sue prime parole riportate dal sito ufficiale della squadra inglese -, sono qui per vincere e non vedo l'ora di giocare a Stamford Bridge".