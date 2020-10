Operazione conclusa dunque a titolo definitivo e non sulla base di un prestito, come si era ipotizzato in un primo momento. Firme arrivate e contratto depositato per l'attaccante croato, che nelle scorse ore aveva svolto le visite mediche con il club gialloblù. Definitivamente superata la concorrenza del Torino, che negli scorsi giorni sembrava aver chiuso con i Colchoneros: i granata si sono consolati con Federico Bonazzoli, preso dalla Sampdoria.