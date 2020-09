In attesa di conoscere gli sviluppi delle indagini in corso sull'esame sostenuto da Luis Suarez all'Università per stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana, è lecito domandarsi quali sono i rischi in capo alla Juventus che, è bene ricordarlo, a oggi non risulta indagata come espressamente dichiarato dal colonnello della Guardia di finanza Selvaggio Sarri. La norma da prendere come riferimento per analizzare il caso e per capire eventualità responsabilità del club bianconero è il comma 7 dell'articolo 32 del Codice di giustizia sportiva.

Il comma 7 dell'articolo 32 del Codice di giustizia sportiva

Calciomercato Caso Suarez, cosa dice la legge? "La Juve non rischia nulla" UN GIORNO FA

La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare.

Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Il concetto di responsabilità

Il cuore del problema è il concetto di responsabilità di una società in questo genere di situazioni. Qualora sussista, infatti, il Codice di giustizia sportiva prevede una serie di sanzioni che vanno dalla semplice ammenda fino alla penalizzazione più o meno severa in classifica o - nei casi più gravi - alla retrocessione o all'esclusione dal campionato di competenza.

Il caso legato alla Juventus - come precisa anche Il Messaggero - è particolarmente spinoso. Il legale che sarebbe coinvolto nella vicenda, infatti, non è un tesserato del club bianconero. Lo scenario potrebbe cambiare qualora l'avvocato dicesse espressamente al procuratore di avere ricevuto l'incarico direttamente dalla Juve. In quel caso la società rischierebbe il coinvolgimentoe la sanzione più probabile sarebbe una multa.

Discorso molto semplice, invece, per quanto riguarda Luis Suarez: non essendo un tesserato Figc, la Procura della Federcalcio non ha giurisdizione su di lui.

Suarez atterra a Perugia e supera l'esame di italiano

Inchiesta: spunta l'ipotesi di concorso in corruzione

Nel frattempo l'inchiesta sull'esame di Suarez prosegue (e la Juventus, lo ribadiamo ancora, non risulta tra gli indagati). Tra le accuse contestate alla rettrice dell'Università per stranieri di Perugia ci sarebbe anche quella di concorso in corruzione. Lo riferisce l'Ansa, secondo cui nell'avviso di garanzia sarebbero citati gli articoli 110 e 319 del codice penale che si riferiscono proprio a questa fattispecie.

Suarez esce dall'università, i tifosi: "Vieni alla Juventus"

Calciomercato "Suarez? La Juventus ha chiesto l'esame, a oggi non è indagata" IERI A 13:35