La Procura delle Federcalcio ha aperto un'inchiesta in merito alla vicenda dell'esame sostenuto da Luis Suarez la scorsa settimana presso l'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Secondo quanto riferito dall'Ansa il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, avrebbe chiesto anche gli atti dell'indagine della magistratura ordinaria di Perugia.