Sarà davvero l’ultima recita di Federico Chiesa in maglia viola quella contro la Sampdoria? 72 ore e l’arcano sarà svelato ma l’impressione che si ha sembra essere proprio quella... Il nazionale azzurro e figlio d’arte sembra aver fatto la propria scelta: lasciare l’amata Firenze per vestire la maglia dell’arciodiata Juventus, la società che, dopo un lungo corteggiamento, sembra aver trovato gli argomenti giusti per accontentare le richieste di Rocco Commisso e mettere a segno questo colpaccio last minute. Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina e bandiera della società gigliata, nonostante i rumors diano l’affare in dirittura d’arrivo, ai microfoni di Sky ha preferito non sbilanciarsi anche se non si esime dal dare un giudizio a questo possibile movimento di mercato.