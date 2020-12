Gomez-Gasperini, la bufera non è passata e con tutta probabilità non passerà mai, almeno dalle notizie che filtrano da Bergamo nelle ultime ore. Lo screzio che ha avuto origine tra il primo e il secondo tempo del match di Champions League contro il Midtjylland è diventato qualcosa di più di un semplice litigio e da quel momento lo spogliatoio dell'Atalanta si è diviso. Per questo la sensazione è che presto il Papu Gomez, già di fatto ai margini della squadra, possa presto salutare la truppa, magari già nel mercato di gennaio, come dimostra il suo sfogo sui social.

Alla base ci deve essere sempre fiducia e disponibilità. Non so come si supererà il tutto. Io guardo il bene della squadra anche se Gomez rimane un grande giocatore. (Gasperini)

Dove può andare il Papu? E' già tempo di farsi questa domanda, dunque, ecco le possibili destinazioni di un giocatore che a 32 anni ha ancora sicuramente tanto calcio dentro ai suoi piedi.

Milan

Secondo Panorama, la squadra più vicina al Papu Gomez potrebbe essere il Milan: il rinnovo con Calhanoglu tarda ad arrivare (il procuratore del giocatore turco chiede uno stipendio da 6 milioni per il suo assistito) e allora Paolo Maldini potrebbe approfittare del malumore del Papu per portarlo a Milano, magari vendendo proprio Calhanoglu al miglior offerente già a gennaio.

Fiorentina

Forse alla Fiorentina ci sono già tanti "senatori", ovvero giocatori di una certa età e passato calcistico che però al momento non stanno rendendo al massimo; l'idea-Gomez potrebbe essere quel carburante che finora è mancato alla squadra viola, anche se forse l'ultimo contratto della carriera del Papu potrebbe essere un po' troppo "pesante" per le casse del club gigliato.

Napoli

"Gomez al Napoli? Siamo a dicembre, è presto per parlare di mercato. Con i 'potrebbe' non mi piace parlare" così si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli l'agente del Papu Gomez, Beppe Riso parlando del futuro prossimo del suo assistito. Il gradimento di Giuntoli nei confronti del Papu (e anche di Ilicic) è noto a tutti, che sia questa la volta buona?

Papu Gomez e Gian Piero Gasperini, è rottura in casa-Atalanta Credit Foto Getty Images

Torino

Anche qui "l'occasione fa l'uomo ladro", verrebbe da dire: il Torino è una squadra in crisi a cui certamente manca della qualità dalla metà campo in su. Con Gomez Giampaolo potrebbe virare su un 4-3-1-2 che contribuirebbe a conferire ai granata un assetto tattico più ordinato e di dare una mano là davanti al povero Belotti, che finora ha cercato di trascinare i suoi, invano. I 2 milioni netti di ingaggio non dovrebbero essere un problema insuperabile per i dirigenti di un Cairo che vuole vedere qualcosa di più dalla sua squadra, dopo aver confermato l'allenatore.

Al Nassr

Il club degli Emirati Arabi si era già fatto avanti con un'offerta da capogiro quest'estate, ma il Papu Gomez aveva scelto di rimanere a Bergamo per rivivere le emozioni della Champions League e un nuovo cammino vincente in Serie A: se dovesse tornare un'offerta di 6 milioni a stagione per due anni, questa volta forse l'argentino la prenderebbe in considerazione. Se non altro per cambiare aria dopo le ultime cocenti delusioni e per monetizzare, naturalmente.

FC Cincinnati

L'ultima idea per il Papu è la MLS: secondo le news riportate da Chloe Beresford, ci sarebbero stati già dei contatti tra i dirigenti dell'FC Cincinnati e l'entourage di Gomez. Potrebbe essere un profilo interessante da lanciare sul mercato statunitense, sempre a caccia di giocatori che possano far crescere l'interesse del calcio nel Paese a stelle e strisce.

