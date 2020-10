Nota: Ogni voto è ponderato ovviamente sulle potenzialità economiche e sulle ambizioni di ogni singola squadra.

ATALANTA: 8

Acquisti: Pessina (rientro prestito), Pasalic (riscatto), Miranchuk (C, Lokomotiv Mosca), Romero (D, Juventus), Piccini (D, Valencia), Lammers (A, PSV), Mojica (D, Girona), Depaoli (D, Sampdoria)

Cessioni: Tameze (fine prestito), Muratore (C, Reggiana), Castagne (D, Leicester), Czyborra (D, Genoa), Mattiello (D, Spezia), Piccoli (A, Spezia), Melegoni (C, Genoa), Bellanova (D, Pescara), Capone (A, Pescara), Reca (D, Crotone), Haas (C, Empoli), Colley (A, Atalanta)

I big sono rimasti tutti ed è questa la notizia più importante. Riscattato Pasalic, presi Miranchuk, Romero, Lammers, Piccini, Mojica, Depaoli. Mandati in prestito a giocare giovani interessanti come Colley, Piccoli, Melegoni, Muratore. E poi il capolavoro Traoré Diallo, allo United, che rimarrá a Bergamo fino a gennaio e poi porterá nelle casse nerazzurre una somma esagerata (30 milioni piú bonus). La Dea è ormai un top team italiano e si muove da top team italiano. Rosa profonda e di livello alto, per avere rotazioni equilibrate anche quando inizierà la Champions. Il solito ottimo lavoro coordinato da Giovanni Sartori.

Sam Lammers esulta dopo il gol segnato in Atalanta-Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

BENEVENTO: 7

Acquisti: Foulon (D, Waasland-Beveren), Glik (D, Monaco), Ionita (C, Cagliari), Lapadula (A, Genoa), Caprari (A, Sampdoria), Dabo (C, Fiorentina), Iago Falque (A, Torino)

Cessioni: Coda (A, Lecce), Billong (D, Hatayspor)

L'ossatura era già ben strutturata dalla serie B. Si sono aggiunti Lapadula, Glik, Ionita, Iago Falque, Caprari, Dabo e il giovane Foulon. Giocatori in gran parte navigati e con l'esperienza giusta in Serie A. L'avvio di campionato conferma le sensazioni: il Benevento ha costruito una squadra completa e tosta, che può tranquillamente salvarsi.

L'abbraccio fra Iago Falque e Lapadula, Benevento-Bologna, Getty Images Credit Foto Getty Images

BOLOGNA: 5,5

Acquisti: Calabresi (rientro prestito), Paz (rientro prestito), Vignato (C, Chievo), De Silvestri (Bologna), Hickey (D, Hearts)

Cessioni: Krejci (D, Sparta Praga), Bani (D, Genoa)

Ok De Silvestri, ok i giovani Vignato (già bloccato da tempo) e Hickey, terzino scozzese molto interessante. In generale pare mancare qualcosa, soprattutto davanti dove l'ottimo Palacio non potrà rendere sempre al top. Anche a livello difensivo un centrale in più sarebbe servito, visto che è partito Bani. So and so.

CAGLIARI: 6

Acquisti: Bradaric (rientro prestito), Marin (C, Ajax), Zappa (D, Pescara), Sottil (A, Fiorentina), Tripaldelli (D, Sassuolo), Godin (D, Inter), Tramoni (C, Ajaccio), Ounas (C, Napoli), Marko Brkic (C, Mura)

Cessioni: Lu. Pellegrini (fine prestito), Mattiello (fine prestito), Nainggolan (fine prestito), Ionita (C, Benevento), Rafael (P, Spezia), Romagna (D, Sassuolo), Deiola (C, Spezia), Farias (A, Spezia), Despodov (A, Ludogorets), Ladinetti (C, Olbia).

I riscatti di Simeone e Rog, gli arrivi di Marin e Godin, poi i giovani Sottil, Zappa, Tripaldelli e i due Tramoni. Sul gong ecco Ounas. In uscita Farias, Deiola, Pellegrini, Ionita, Mattiello, Romagna, Rafael. Il Cagliari non si è mosso male sul mercato, ha inserito una colonna come Godin e un buon centrocampista come Marin. Forse manca qualche alternativa davanti, ma evidentemente c'è fiducia sul recupero di Pavoletti. Normale che con il ritorno di Nainggolan il voto sarebbe stato molto più alto. Ma il belga é rimasto a Milano...

Atalanta-Cagliari, Serie A 2020-2021: Diego Godin (Cagliar Credit Foto Getty Images

CROTONE: 4,5

Acquisti: Marrone (riscatto), Magallan (D, Ajax), Cigarini (C, Cagliari), Rispoli (D, Lecce), Eduardo (C, Sporting), Riviere (A, Cosenza), Dragus (A, Standard Liegi), Pedro Pereira (D, Benfica), Reca (D, Atalanta), Petriccione (C, Lecce), Djidji (D, Torino), Luperto (D, Napoli), Siligardi (A, Parma)

Cessioni: Maxi Lopez (A, Sambenedettese), Kargbo (A, Reggiana)

Troppo poco. Petriccione, Reca, Pedro Pereira, Dragus, Riviere, Eduardo Henrique, Cigarini, Rispoli, Vulic, Luperto, Djidji, Siligardi e Magallan. Tante scommesse, pochi giocatori che conoscono davvero il campionato italiano, alcuni molto discontinui. Una marea di innesti su una rosa che non ha molti giocatori pronti a disputare la Serie A. Perplessità legittime, molto difficile salvarsi così, soprattutto considerando che mancherà il sostegno costante dello Scida.

Cigarini - Crotone-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

FIORENTINA: 6,5

Acquisti: Biraghi (rientro prestito), Eysseric (rientro prestito), Amrabat (C, Verona), Bonaventura (C, Milan), Borja Valero (C, Inter), Callejon (C, svincolato), Martinez Quarta (D, River Plate), Barreca (D, Monaco)

Cessioni: Terzic (D, Empoli), Zurkowski (D, Empoli), Sottil (A, Cagliari), Benassi (C, Verona), Dabo (C, Benevento), Agudelo (C, Spezia), Boateng (C, Monza), Chiesa (C, Juventus), Ceccherini (D, Verona)

Amrabat già preso a gennaio non lo consideriamo. Bonaventura e Borja Valero, che portano qualità e temperamento in mezzo (e nello spogliatoio), invece si. E poi botti finali, con la cessione di Chiesa alla Juventus e gli arrivi di Martinez Quarta (attenzione a questo difensore argentino), Callejon e Barreca. La Fiorentina ha sicuramente alzato il suo livello ed è pronta a migliorare il piazzamento dello scorso torneo. Forse manca qualcosina davanti, ma Vlahovic e Kouamé hanno potenzialità.

Giacomo Bonaventura, insieme ad Amrabat il rinforzo più importante della Fiorentina 2020/2021 Credit Foto Getty Images

GENOA: 6

Acquisti: Czyborra (D, Atalanta), Zajc (C, Empoli), Melegoni (C, Atalanta), Badelj (C, Lazio), Goldaniga (D, Sassuolo), Asoro (A, Swansea), Zappacosta (D, Chelsea), Pjaca (A, Juventus), Males (A, Inter), Lu. Pellegrini (D, Juventus), Scamacca (A, Genoa), Paleari (P, Cittadella), Shomurodov (A, Rostov), Bani (D, Bologna)

Cessioni: Romero (fine prestito), Barreca (fine prestito), Soumaoro (fine prestito), Destro (fine prestito), Sanabria (fine prestito), Lapadula (A, Benevento), Favilli (A, Verona), Pinamonti (A, Inter), Jaroszynski (D, Pescara), El Yamiq (D, Valladolid), Ankersen (D, Copenaghen)

La solita rivoluzione in pieno stile Preziosi. Cambiato il tecnico (ecco Maran) e stravolta la rosa. Sono comunque arrivati giocatori di indubbio valore come Zajc, Zappacosta, Pellegrini, Badelj, Bani e poi delle scommesse interessanti come Pjaca, Asoro, Czyborra, Melegoni, Shomurodov e Scamacca. Il mix che ne esce puó anche sembrare stuzzicante, ma servirà tempo per amalgamarlo.

Davide Zappacosta Credit Foto Getty Images

INTER: 8

Acquisti: Nainggolan (rientro prestito), Joao Mario (rientro prestito), Perisic (rientro prestito), Sanchez (riscatto), Hakimi (D, Real Madrid), Kolarov (D, Roma), Pinamonti (A, Genoa), Vidal (C), Darmian (D)

Cessioni: Biraghi (fine prestito), Borja Valero (Fiorentina), Agoumé (C, Spezia), Godin (D, Cagliari), Males (A, Genoa), Esposito (A, Spal), Candreva (C, Sampdoria), Salcedo (A, Verona), Dalbert (D, Rennes)

Rosa profondissima, con alternative di alta qualità. Alla fine sono arrivati due "sicurezze" come Vidal e Kolarov, il duttile Darmian, sono stati riscattati Sanchez e Young, e a destra è stato preso il "crack" Hakimi. Eriksen e Skriniar sono rimasti. Un mercato ottimo in entrata e abbastanza difficoltoso in uscita, dove gli esuberi sono partiti solo in prestito e dove Nainggolan e Perisic sono stati a sorpresa reintegrati. Pinamonti farà la quarta punta. Ora starà a Conte ruotare i giocatori e non creare malcontento in chi rimane fuori.

JUVENTUS: 6,5

Acquisti: Kulusevski (C, Parma), Arthur (C, Barcellona), McKennie (C, Schalke 04), Morata (A, Atletico Madrid), Chiesa (C, Fiorentina)

Cessioni: Muratore (C, Atalanta), Pjanic (C, Barcellona), Matuidi (C, Inter Miami), Romero (D, Atalanta), Higuain (Inter Miami), Pjaca (A, Genoa), Lu. Pellegrini (D, Genoa), Rugani (D, Rennes), Douglas Costa (C, Bayern Monaco), De Sciglio (D, Lione), Nicolussi Caviglia (C, Parma)

Agnelli dopo la sconfitta con il Lione aveva espresso a chiare lettere la necessità di "svecchiare" la rosa. La Juve, come l'Inter, ha fatto molta fatica a liberarsi dei giocatori fuori progetto. Alla fine, tra rescissioni e prestiti, sono partiti Higuain, Matuidi, Douglas Costa, De Sciglio, Rugani e Pjanic. E sono arrivati Kulusevski (2000), McKennie (1998), Chiesa (1997), Arthur (1996) e Morata (1992). La rosa resta forte e competitiva, anche se in mediana manca un po' di qualità e davanti un "bomber" vero. A sinistra si alterneranno Alex Sandro, Bernardeschi e Frabotta: basterá?

LAZIO: 5

Acquisti: Durmisi (rientro prestito), Akpa-Akpro (rientro prestito), Reina (P, Milan), Escalante (C, Eibar), Muriqi (A, Fenerbahce), G. Pereira (P, Monaco), Fares (C, Spal), A. Pereira (C, Manchester Utd), Hoedt (D, Southampton)

Cessioni: Berisha (C, Reims), Badelj (C, Genoa), Jony (C, Osasuna)

La Champions non è bastata per ottenere il grande colpo. David Silva è sfumato sul più bello e in quel momento si è depresso l'intero ambiente. Il "pirata" Muriqi tutto da scoprire e alternativa in attacco. Poi Pereira dallo United, Fares dalla SPAL, Reina, Hoedt ed Escalante. Tutte "riserve", che allungano leggermente la rosa in vista delle tre competizioni e permetteranno ai big (tutti rimasti) di riposare in alcuni momenti della stagione. Sicuramente un centrocampista e un difensore in più avrebbero fatto comodo e, altrettanto sicuramente, Inzaghi si aspettava qualcosa in più.

Mohamed Fares saprà avere lo stesso impatto di Manuel Lazzari, altro giocatore giunto due anni fa dalla SPAL e impostosi coi biancocelesti? Credit Foto Getty Images

MILAN: 7

Acquisti: Rebic (riscatto), Kjaer (riscatto), Saelemaekers (riscatto), Kalulu (D, Lione), Diaz (C, Real Madrid), Tonali (C, Brescia), Tatarusanu (P, Lione), Hauge (A, Bodo/Glimt), Dalot (D, Manchester United)

Cessioni: Reina (P, Lazio), Rodriguez (D, Torino), Bonaventura (C, Fiorentina), Biglia (C, Fatih Karagumruk), Pobega (C, Spezia), Paquetá (C, Lione), Halilovic (C, rescissione), Diego Laxalt (D, Celtic)

Rinnovo di Ibra alle condizioni di Ibra. Ritorni fondamentali di Kjaer e Rebic. E poi una sfilza di giovani decisamente promettenti, da Brahim Diaz a Tonali, da Hauge a Kalulu fino a Diogo Dalot. Il Milan cresce, migliora, crede nel suo progetto e investe. La squadra c'è, si è rinforzata e lo ha fatto anche in prospettiva. Il Milan ha poi lavorato benissimo anche in uscita (via Biglia, Rodriguez, Paquetá, Laxalt). Unico grande neo: il difensore inseguito nel finale e mai arrivato. Grosso problema disputando anche una competizione dispendiosa come l'Europa League.

NAPOLI: 7,5

Acquisti: Petagna (A, Spal), Rrahmani (D, Verona), Osimhen (A, Lille), Bakayoko (C. Chelsea)

Cessioni: Callejon (svincolato), Karnezis (P, Lille), Allan (C, Everton), Tutino (A, Salernitana), Younes (A, Eintracht), Luperto (D, Crotone), Ounas (C, Cagliari)

L'investimento clamoroso per Osimhen ha stupito tutti. Poi Bakayoko in prestito a rinforzare la mediana. E gli arrivi di Petagna e Rrhamani già programmati e perfezionati a gennaio. Se ne sono andati Allan e Callejon, che ormai erano fuori dal progetto di Gattuso. Mercato maturo e ponderato per una formazione decisamente di ottimo livello.

PARMA: 5,5

Acquisti: Valenti (D, Lanus), Brunetta (C, Godoy Cruz), Sohm (C, Zurigo), Mihaila (A, Craiova), Cyprien (C, Nizza), Nicolussi Caviglia (C, Juventus), Busi (D, Charleroi)

Cessioni: Kulusevski (C, Juventus), Da Cruz (A, Groningen), Darmian (D, Inter), Dermaku (D, Lecce), Siligardi (A, Crotone)

Che confusione. L'arrivo del nuovo proprietario Krause ha scombussolato il finale di mercato. Una serie infinita di giocatori arrivata nel corso degli ultimi tre giorni. Prima il Parma di fatto non si era mosso, perdendo però i soli Darmian e Kulusevski, più volte decisivo nello scorso torneo. Ora vedremo come si adatteranno i vari Valenti, Brunetta, Sohm, Busi, Mihaila, Cyprien, Nicolussi Caviglia. Semi-sconosciuti alla ribalta.

ROMA: 5,5

Acquisti: Mkhitaryan (riscatto), Pedro (A, Chelsea), Kumbulla (D, Verona), Borja Mayoral (A, Real Madrid), Smalling (D, Manchester United)

Cessioni: Zappacosta (fine prestito), Cetin (D, Verona), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Florenzi (C, PSG), Under (A, Leicester), Kluivert (C, Lipsia), Perotti (C, Fenerbahce)

Pedro porta classe ed esperienza e non va sottovalutato. Poi Borja Mayoral (piú che un'alternativa a Dzeko) e Kumbulla. Nel finale il ritorno di Smalling. Al tempo stesso via alcuni "pesi" come Florenzi, Schick, Zappacosta, Cetin. Poi la rinuncia a Kolarov, Perotti, Kluivert, Under. Se ne sono andati in troppi e ne sono arrivati pochi. Pochi ma buoni? Il detto non sempre è lungimirante. Vedremo, ma ci sono molte perplessità attorno a questa Roma.

Pedro Rodriguez - Udinese-Roma Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

SAMPDORIA: 6,5

Acquisti: Damsgaard (A, Nordsjaelland), Ravaglia (P, Cremonese), Candreva (C, Inter), Keita (A, Monaco), Adrien Silva (C, Sampdoria), Letica (P, Brugge)

Cessioni: Maroni (fine prestito), Linetty (C, Torino), Caprari (A, Benevento), Murru (D, Torino), Chabot (D, Spezia), Belec (P, Salernitana), Capezzi (C, Salernitana), Depaoli (D, Atalanta), Bonazzoli (A, Torino)

Il blocco voluto da Ranieri è rimasto praticamente al completo. Via Murru, fiducia ad Augello, che già aveva fatto bene nel finale dello scorso torneo. Davanti i rinforzi si chiamano Adrien Silva e Keita Baldè e a lasciargli spazio è stato Bonazzoli, andato a Torino. Niente male. In mezzo è rimasto Verre, dopo l'ottima stagione a Verona. La scommessa si chiama Damsgaard e a destra il colpaccio è Candreva. Insomma, i blucerchiati non escono affatto ridimensionati da questa sessione e la permanenza di Colley garantisce una maggior affidabilità difensiva.

Capitan Quagliarella insieme ad Antonio Candreva, uno dei colpi più interessanti della Samp in questo mercato Credit Foto Getty Images

SASSUOLO: 6,5

Acquisti: Romagna (riscatto), Haraslin (riscatto), Ayhan (D, Fortuna Dusseldorf), Schiappacasse (A, Atletico Madrid), Maxime Lopez (C, Olympique Marsiglia)

Cessioni: Magnani (D, Verona), Dell'Orco (D, Spezia), Marchizza (D, Spezia), Frattesi (C, Monza), Goldaniga (D, Genoa), Tripaldelli (D, Cagliari), Adjapong (D, Lecce), Mazzitelli (C, Pisa), Scamacca (A, Genoa)

Pochi movimenti e ragionati. Maxime Lopez dal Marsiglia, arrivato proprio all'ultimo respiro, potrebbe essere un potenziale colpaccio nelle mani di De Zerbi. Il difensore turco Ayhan gode di grande stima in patria. Nessuna cessione di rilievo, qualche prestito e tutto il nucleo forte del campionato 2019/20 confermato (inclusi Boga e Locatelli, i più ricercati sul mercato). Sufficienza piena.

Ayhan - Spezia-Sassuolo - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

SPEZIA: 5

Acquisti: Sala (D, Spal), Zoet (P, Psv), Dell'Orco (D, Sassuolo), Marchizza (D, Sassuolo), Ismajli (D, Hajduk), Mattiello (D, Atalanta), Piccoli (A, Atalanta), Agudelo (C, Fiorentina), Rafael (P, Cagliari), Estevez (C, Estudiantes), Deiola (C, Cagliari), Farias (A, Cagliari), Pobega (C, Milan), Agoumé (C, Inter), Chabot (D, Sampdoria), Verde (A, AEK Atene), Provedel (P, Empoli)

Cessioni: Scuffet (fine prestito), Vitale (fine prestito), Marchizza (fine prestito), Di Gaudio (fine prestito), F. Ricci (fine prestito), Ragusa (fine prestito), Nzola (fine prestito)

Verde, Farias, Pobega, Rafael, Chabot, Agoumé, Agudelo, Estevez, Leo Sena, Mattiello, Piccoli, Dell'Orco, Sala, Ismajli e Zoet. In pratica un'intera squadra nuova che dovrà inserirsi nel gruppo consolidato della Serie B. Un lavoro non semplice per Italiano. In generale allo Spezia pare proprio mancare l'esperienza per gestire la massima categoria e nessuno dei nuovi la garantisce. L'entusiasmo c'è, la freschezza delle idee dell'allenatore anche, la rosa per competere a questi livelli un po' meno.

Kevin Agudelo uno dei giovani interessanti su cui ha investito lo Spezia Credit Foto Getty Images

TORINO: 5,5

Acquisti: Vojvoda (D, Standard Liegi), Linetty (C, Sampdoria), Rodriguez (D, Milan), Murru (D, Sampdoria), Bonazzoli (A, Sampdoria), Gojak (C, Dinamo Zagabria)

Cessioni: De Silvestri (svincolato), Ola Aina (D, Fulham), Boye (A, Elche), Iago Falque (A, Benevento), Berenguer (C, Athletic), Djidji (D, Crotone)

Murru, Rodriguez, Linetty, Vojvoda e Bonazzoli. Tre terzini, un fedelissimo di Giampaolo (che non ha ottenuto il regista - Biglia o Torreira - che tanto bramava) e un'alternativa davanti. Più nel finale il talento bosniaco Gojak dalla Dinamo Zagabria. Pochino per essere felici e soddisfatti. In casa granata, salutati Aina e De Silvestri, si è pensato più a ritoccare che a sistemare. I rischi di vivere un'altra stagione altalenante rimangono immutati.

Karol Linetty, uno dei tanti fedelissimi di Giampaolo arrivati al Torino quest'estate Credit Foto Getty Images

UDINESE: 6

Acquisti: Molina (D, Boca Juniors), Ouwejan (D, AZ), Forestieri (A, Sheffield Wednesday), Arslan (C, Fenerbahce), Bonifazi (D, Spal), Pereyra (C, Watford), Pussetto (A, Watford), Deulofeu (A, Watford), Makengo (C, Nizza)

Cessioni: Sema (fine prestito), Fofana (C, Lens), Barak (C, Verona), Troos-Ekong (D, Watford)

Okaka e De Paul sono rimasti. E questa è la miglior notizia per i tifosi friulani. Sono arrivati Pereyra (di ritorno), Bonifazi, Molina (molto interessante), Arslan, Forestieri e Ouwejan. All'ultimo anche Deulofeu, che può essere un top, ma al momento è infortunato. Alcuni sembrano esotici, ma a Udine raramente sbagliano. Le partenze di Fofana, Sema e Troost-Ekong non sono comunque di poco conto. Nel complesso, né bene né male. Un sei tirato.

Gerard Deulofeu colpo last minute piazzato dall'Udinese sul gong del mercato Credit Foto PA Sport

VERONA: 6,5

Acquisti: Gunter (riscatto), Pandur (P, Rijeka), Ruegg (D, Zurigo), Cetin (D, Roma), Magnani (D, Sassuolo), Tameze (C, Nizza), Ilic (A, Manchester City), Benassi (C, Fiorentina), Barak (C, Udinese), Favilli (A, Genoa), Colley (A, Atalanta), Salcedo (A, Inter), Amione (D, Belgrano), Vieira (C, Sampdoria), Ceccherini (D, Fiorentina), Kalinic (A, Verona)

Cessioni: Adjapong (fine prestito), Pessina (fine prestito), Eysseric (fine prestito), Verre (fine prestito), Salcedo (fine prestito), Rrahmani (D, Napoli), Amrabat (C, Fiorentina), Henderson (C, Lecce), Kumbulla (D, Roma), Stepinski (A, Lecce)

Anche in questo caso per Juric le carte in tavola sono state stravolte. Salutati Amrabat, Kumbulla, Rrhamani, Pessina e Verre. Cinque titolari. Arrivati Cetin, Magnani, Barak, Benassi, Tameze, Ilic, Vieira, Ceccherini e il grande colpo chiamato Nikola Kalinic. Più i giovani Colley e Salcedo. Servirà tempo, ma le basi per lavorare bene ci sono.

