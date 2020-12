" Se Eriksen è sul mercato? Direi proprio di sì, ma non è una punizione. Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale e questo è un dato di fatto oggettivo che non penalizza la sua professionalità. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione ". Così, ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Verona-Inter , l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ufficializza di fatto l'imminente separazione da Christian Eriksen, la cui avventura interista terminerà durante il mercato di gennaio.

"Prima dovremo pensare a cedere, ci incontreremo con Conte come fanno tutti i club in questo periodo. Lo faremo come abbiamo sempre fatto, in modo cordiale e studiando una strategia. Non me la sento di fare nomi, ne leggo tanti che con noi non c'entrano nulla. Giusto che ognuno faccia il suo lavoro, da qui fino al 31 gennaio ne leggeremo tante".