La sede dell'impresa del papà di Leo Messi è ufficialmente registrata presso la Camera di Commercio di Milano ed è situata a pochi passi dalla sede dell'Inter. Un altro possibile indizio di mercato che può far sognare i tifosi nerazzurri?

Dopo il clamoroso e umiliante k.o. del Barcellona contro il Bayern Monaco nei quarti di finale della Champions League, le voci sul possibile addio di Leo Messi sono sempre più insistenti.

La rivoluzione in casa blaugrana è appena iniziata e l'esonero di Quique Setien e di Eric Abidal e l'arrivo in panchina di Ronald Koeman ne sono la prova evidente. Basteranno queste mosse al club catalano per trattenere la Pulce?

Quello che è certo che il padre di Leo sta alimentando i sogni dei tifosi nerazzurri. Jorge dopo l'acquisto di un immobile in zona Porta Nuova a Milano ha recentemente registrato presso la Camera di Commercio, l'Inps e l'Agenzia delle entrate della città meneghina la propria impresa individuale (secondo il Corriere della Sera).

La "Jorge Horacio Messi", nome dell'impresa del papà della stella argentina, si occuperà di Pubbliche Relazioni e comunicazioni e si trova in via Joe Colombo praticamente a due passi dalla sede dell'Inter (solo 450 metri a piedi).

Che si tratti di un possibile indizio di mercato o è semplicemente una pura coincidenza?

