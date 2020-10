Si complica la trattativa per il divorzio definitivo tra la Juventus e Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società bianconera vorrebbe trovare l'accordo per la risoluzione al più presto, se possibile già il 31 ottobre. Ma l'allenatore toscano, dopo essersi consultato con il suo entourage, non ha fretta. E chiede che venga esercitata la penale di 2,5 milioni di euro prevista nel caso che l'opzione per il rinnovo fino al 2022 non fosse stata esercitata.