La cessione di Han all'Al Duhail - come riporta L'Equipe - è citata in un rapporto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come un caso di violazione delle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord e legate alla mancata volontà di rinunciare al nucleare. "Nonostante l'Italia sia stata immediatamente contattata in merito al trasferimento del signor Han - si legge nel rapporto citato da L'Equipe - l'operazione non è stata annullata. Le sanzioni dell'ONU prevedevano che, entro dicembre 2019, gli Stati membri avrebbero dovuto rimandare in patria i cittadini nordcoreani che lavoravano all'estero. Secondo il rapporto solo 40 Stati membri hanno presentato un rapporto in merito ai provvedimenti di espulsione".