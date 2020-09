In un lunedì frenetico, i dirigenti giallorossi non si sono limitati a lavorare sull’affare Milik ma hanno anche risolto l’annosa questione del difensore centrale, piazzando il blitz per Marash Kumbulla del Verona. Il 20enne centrale albanese del Verona, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà il primo colpo di Friedkin per i suoi nuovi tifosi e arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato fra i 25-30 milioni di euro. L’accelerata per Kumbulla chiude, almeno al momento, le porte al ritorno di Smalling: per cui lo United continua a chiedere un conguaglio pesante (20 milioni, la proposta della Roma è di 12 milioni), che il club giallorosso non intende scucire.