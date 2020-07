Il suo contratto scadrà nel giugno del 2021, ma il centrocampista spagnolo non rinnoverà col Bayern: Thiago è vicinissimo al trasferimento al Liverpool per una cifra attorno ai 30 milioni (indiscrezione Bild). E la Juventus stava cercando un profilo come il suo...

Un curriculum esemplare e una caratura tecnica di livello mondiale. Così potremmo sintetizzare l’identikit calcistico di Thiago Alcantara. Secondo l’ultima indiscrezione della Bild, il Bayern Monaco è pronto a cedere il centrocampista spagnolo per una cifra alquanto modica: 30 milioni di euro. In pole position sembra essersi insediato il Liverpool, fresco campione d’Inghilterra. I Reds potrebbero fare un affare imbastendo una trattativa lampo - destinata ad incendiarsi nelle prossime ore. Perché Thiago Alcantara, a 29 anni, è uno dei giocatori che più si avvicinano al prototipo ideale di centrocampista centrale.

Da Guardiola a Klopp, Thiago ha conquistato trofei e allenatori

La sua carriera parla da sé: un processo di costante evoluzione e perfezionamento della propria arte lo ha premiato con ori preziosi, sia presso la corte del Barça che presso la corte bavarese. 9 titoli nazionali in 10 anni (2 volte campione di Spagna, en plein in Germania) lo hanno consacrato come una delle pedine imprescindibili di tutti gli allenatori con cui ha lavorato. In Catalogna Pep Guardiola lo ha plasmato in un regista duttile e brillante, fino a rimanere sopraffatto dalla bellezza della sua stessa creazione:

Thiago or nothing.

Intimò in una delle sue prime conferenze stampa da allenatore del Bayern. Era il 2013, e questa dichiarazione lanciò la dirigenza bavarese a capofitto su Thiago, unico obiettivo di mercato. Pochi giorni dopo lo spagnolo sbarcò in Germania, avviando un filone di 231 presenze pluridecorate: 7 titoli di Bundesliga, 4 Coppe di Germania, 3 Supercoppe di Germania, 1 Supercoppa Europea.

Oggi, complice l’età avanzata (29), il suo valore di mercato ha subito un’inflessione: tuttavia il suo valore sul campo si mantiene su livelli elevatissimi, soprattutto se inserito nel quadro di una squadra che sente l’impellente bisogno di riscuotere i frutti del proprio lavoro e vincere subito. Liverpool in primis.

Thiago Alcantara è un grande giocatore, ma anche un giocatore del Bayern Monaco. In realtà è tutto quello che c'è da dire, non c'è nient'altro.

È proprio Klopp il filo conduttore di questa trattativa: anche il tecnico tedesco sembra essersi infatuato del talento di casa Bayern; un centrocampista centrale di spessore è l’unico obiettivo di mercato annunciato dalla dirigenza dei Reds, e il prezzo contenuto aiuta sicuramente a intavolare un discorso tra i due club. Non dimentichiamo che anche una squadra blasonata come il Liverpool è alle prese con l’impatto economico del Coronavirus, e che i Reds si sono fatti sfuggire Timo Werner proprio a causa di preoccupazioni inerenti il bilancio.

Thiago-Liverpool e... Juventus? Perchè sarebbe perfetto per Sarri

Gli obiettivi del mercato bianconero sono stati fissati da tempo: un terzino in grado di competere per una maglia da titolare, un nuovo numero 9 che possa alleviare il peso dell’attacco dalle spalle di CR7 e… un centrocampista che possa coordinare l’intero reparto.

Il nome più caldo rimane quello di Jorginho: il feeling con Sarri e il feedback proveniente da Londra spingono Paratici a trattare con i Blues. Tonali orbita attorno ad Inter e Milan, e un ritorno di Pogba galleggia ancora nel reame della fantasticheria. Serve perlomeno un’alternativa, un piano B in un mercato attraversato da migliaia di zone d’ombra. Thiago Alcantara rappresenterebbe un’ottima soluzione economica e di spessore. Con tutta probabilità, costerebbe meno di Jorginho e Tonali, pur garantendo un apporto tecnico superiore.

Si integrerebbe benissimo nello scacchiere di Maurizio Sarri: duttile tatticamente, ha saputo adattarsi in qualsiasi zona del centrocampo nel corso della sua carriera; da trequartista, a mezzala, a regista arretrato. La sua inestimabile abilità palla al piede faciliterebbe la digestione dei dettami di gioco sarriani per tutto il gruppo bianconero. Per non parlare del suo apporto difensivo, spesso trascurato: lo spagnolo non può certo fare affidamento su una notevole prestanza fisica, ma vanta grinta e intelligenza necessarie a sopperire i suoi limiti naturali. Abile intercettatore di palloni, pressatore… la sua fase difensiva è spanne sopra a quella di Pjanic (in partenza verso Barcellona) e a quella di Jorginho (il sostituto più gettonato).

Un handicap palese della Juventus di Sarri (accentuato dalle circostanze straordinarie in cui si è conclusa la stagione) è stata la mancanza di continuità: i bianconeri hanno faticato a inanellare cicli di vittorie consecutive lungo tutto il percorso stagionale e a mantenere la concentrazione difensiva lungo tutti i 90 minuti. Ebbene, guardando il panorama europeo è difficile trovare un centrocampista capace di garantire la stessa intensità di Thiago Alcantara. Giocatore resistente e mobile, contribuirebbe a dissipare l’ormai abituale appannamento fisico di molti giocatori bianconeri. In questo frangente, Thiago possiede la rarissima abilità di dettare il ritmo del gioco: intensificare la velocità della manovra oppure congelare la partita in situazioni di vantaggio. Con lui in cabina di regia tutto è possibile.

GIOCATORE PRESENZE GOL ASSIST % COMPLETAMENTO PASSAGGI % TIRI IN PORTA TIRI/90 MINUTI CONTRASTI VINTI % DRIBBLING Thiago Alcantara (Bayern Monaco) 36 3 2 90,0 34,6 0,9 67 84,5 Jorginho (Chelsea) 43 7 2 88,5 12,5 0,4 58 66,7

*Confronto rendimento stagionale 2019/2020 (tutte le comepetizioni) tra Thiago Alcantara e Jorginho.

La sua principale qualità è la visione di gioco, coadiuvata dalla precisione dei suoi passaggi. In quanto regista puro, Thiago scandaglia costantemente il terreno di gioco da posizione arretrata; si assicura sempre di trovarsi in posizione favorevole per fare una giocata, e non ha paura di verticalizzare (attributo che è mancato a Pjanic in questa stagione).

Le criticità di un possibile inserimento bianconero

È chiaro che un profilo tecnico del genere farebbe gola a qualsiasi top club (specialmente a questo prezzo). Un punto critico di un suo sbarco a Torino riguarda il ruolo di Bentancur: Sarri infatti potrebbe già aver deciso di consegnare le chiavi del centrocampo all’uruguagio, preferendo un centrocampista recupera-palloni/regista atipico rispetto a un regista puro. Per quanto riguarda gli altri giocatori a disposizione di Sarri, il neoacquisto Arthur dovrebbe interpretare il ruolo di mezzala; difficile immaginarlo come centrale nel centrocampo a 3.

Ovviamente un inserimento brusco della Juve in una trattativa del genere è alquanto improbabile: il calciomercato non è governato solo dai soldi, ma anche dalle tempistiche; e a quanto pare il Liverpool è stato più celere nel fiutare la trattativa e guadagnare un decisivo margine di vantaggio sulle altre potenziali concorrenti. L’agenda di Paratici inoltre è molto fitta, e spendere 30 milioni per un giocatore 29enne potrebbe non rientrare nel fascicolo delle priorità juventine. In uno scenario economico fiaccato dall’impatto del Coronavirus, la Juventus cercherà scambi alla pari che possano essere convenienti per entrambe le parti coinvolte.

