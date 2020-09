In Spagna, come nel resto del mondo, non si parla d'altro. L'addio di Messi dal Barcellona sta stuzzicando anche l'interesse di molti colleghi-avversari, che non si stanno tirando indietro nel commentare l'affaire di questo calciomercato 2020. Nel podcast ‘Einfach mal luppen’, nato insieme al fratello Felix (anche lui calciatore, ora svincolato), Toni Kroos non è andato di certo leggero su una eventuale quanto remota chance che Messi scelga di passare dalla parte dei nemici, ovvero al Real Madrid.