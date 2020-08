“Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Marotta? Mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore da parte dell’Inter. Io ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere qual è il suo futuro: io non ho fretta, ma Tonali sì”

“C'è una situazione ancora aperta, non voglio parlarne. Si deciderà tra noi e il giocatore, ma al momento va tutto bene. Gini nel pre-campionato è andato bene, ha giocato delle buone stagioni per noi. Non posso dire altro".

Lo ha detto Jurgen Klopp in merito alla situazione contrattuale di Georginio Wijnaldum, in uscita dal Liverpool. Koeman sta dettando la sua linea editoriale e nei piani del neo tecnico del Barcellona rientrerebbe appieno il centrocampista del Liverpool.

Nuova avventura per Enzo Maresca, ingaggiato dal Manchester City di Pep Guardiola per svolgere la mansione di allenatore dell'Under 23. L'ex Juventus e Siviglia torna nei radar del grande calcio!

Trattativa ormai giunta in porto: dopo Jeremy Menez la Reggina ha acquistato anche Adil Rami, ex difensore centrale del Milan! Un altro ex rossonero alla corte di Mimmo Toscano, per provare immediatamente l'assalto alla Serie A!