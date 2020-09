Prima partita, primo gol. Un colpo di testa preciso su centro del connazionale Praet, altro ex Serie A, per aprire al Leicester la strada verso un largo successo in casa del neopromosso WBA. Che esordio per Timothy Castagne in Premier League. Una favola nella squadra in cui le favole si possono avverare. L'esterno belga non si è fatto problemi a dire addio a Bergamo: giocherà in Europa League e non in Champions League, ma gli sta bene così. E, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', spiega nel dettaglio il perché.

Avrei potuto rinnovare il contratto, la decisione è maturata dopo la partita contro il PSG. I soldi non c’entrano, ha pesato la situazione tecnica

Premier League Liverpool da batticuore: 4-3 al Leeds, decide Salah all'88' IERI A 18:22

L'addio, in pratica, ha preso concretamente forma nelle stesse ore in cui l'Atalantaabbandonava mestamente la Champions League dopo aver sognato la semifinale per 89 minuti. Andando a ripescare l'undici iniziale scelto da Gian Piero Gasperini a Lisbona: Hateboer sulla destra, Gosens sulla sinistra. E Castagne in panchina. Una decisione che all'ex nerazzurro proprio non è andata giù.

"Sono stato provato nell’undici titolare tutta la settimana, alla vigilia sono stato escluso. E onestamente, è stata una sorpresa. Inoltre avevo bisogno di giocare con regolarità, nello stesso ruolo: una volta ero a destra, un’altra a sinistra, un’altra in panchina… Non era proprio il massimo. Detto ciò, non potrei mai parlare male di qualcuno: semplicemente, volevo trovare continuità".

Castagne, Toloi - Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2018/2019 - Getty Images Credit Foto Getty Images

"Gasp tecnico top ma a livello umano..."

Castagne giura che "se fossi rimasto in Italia avrei indossato solo la maglia nerazzurra", dimostrando riconoscenza nei confronti di un club che gli ha permesso di diventare qualcuno. Quando l'argomento si sposta su Gasperini, sull'uomo Gasperini più che sull'allenatore Gasperini, il belga fa però partire una stilettata che fa piuttosto male.

"Tecnicamente e tatticamente è uno dei top in assoluto, ma a livello umano non c’era un grande rapporto: non perché ci fosse qualche particolare problema tra noi. Ha il suo modo di fare: per esempio, se stai fuori sarebbe importante avere una spiegazione da parte dell’allenatore, aspetto che con lui mancava. Ma va bene così: ciò mi ha reso più forte mentalmente. A Bergamo è fondamentale capire e adattarsi al gioco di Gasperini: se ce la fai, non ti fermi più. Come club per un giovane solo l’Ajax può essere superiore".

Atalanta-PSG vista dai tifosi a Bergamo: quante emozioni contrastanti!

Premier League Le 5 domande alla Premier League 2020-2021: la guida completa 12/09/2020 A 08:36