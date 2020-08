Luis Suarez libero: occasione anche per la Juve e il Barcellona ripensa a Lautaro

L'attaccante uruguaiano non rientra nei piani del neo tecnico Koeman e va verso la rescissione. A 33 anni è ancora un top attaccante e può essere corteggiato da diversi club

L'addio è ormai molto probabile. L'avventura di Luis Suarez nel Barcellona è ai titoli di coda. visto che il neo tecnico olandese Ronald Koeman avrebbe comunicato al centravanti uruguagio che non rientra più nei piani del club. La strada più semplice pare la risoluzione del contratto del giocatore (scadenza nel 2021), che quindi diventerà a breve free agent. Un'occasione di mercato, visto che a 33 anni Suarez potrebbe avere ancora un paio di stagioni ad alti livelli da offrire. A maggior ragione ora a Barcellona si torna a parlare di Lautaro Martinez dell'Inter, obiettivo (mai nascosto) da mesi dei blaugrana.

L'Ajax ci pensa, la Juve si interesserà?

L’uruguaiano potrebbe entrare nella trattativa che porterebbe Donny Van de Beek (Ajax) in blaugrana su espressa richiesta di Koeman. L’olandese per Suarez e 20 milioni di euro, questa è l’offerta secondola stampa vicina all'Ajax. Si tratterebbe di un romantico ritorno in Olanda, lì dov'è cominciata, prima col Groningen e poi con l'Ajax, l’avventura europea di uno dei centravanti più forti degli ultimi 20 anni. La Juventus, che cerca un attaccante per il post Higuain, potrebbe anche inserirsi nella corsa a Suarez, pur essendo un profilo "maturo" e quindi non in linea con le idee del nuovo corso targato Pirlo. I sondaggi fatti con Dzeko, peró, fanno pensare che davanti la Juve possa anche ambire a un profilo piú esperto, lasciando magari eventuali scommesse per altre zone del campo.

Lautaro: il Barcellona torna a bussare

Partito Suarez si libererebbe quindi lo spazio per un nuovo attaccante al Barcellona e, sempre secondo il Mundo Deportivo, a settembre ripartirà l’offensiva per Lautaro Martinez. L’offerta già presentata è di 70 milioni di euro più un giocatore tra Junior Firpo, Semedo e Jordi Alba. L'Inter non abbassa le pretese e pretende i 111 milioni di clausola per liberare il suo numero 10. Tanto potrebbe dipendere, ovviamente, anche dall'incontro Zhang-Conte di martedí, nel quale si comprenderá meglio chi sarà l'allenatore della Beneamata nella prossima stagione.

