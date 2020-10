Non solo Diogo Dalot. Entro lunedì sera il Milan vuole consegnare a Stefano Pioli anche un nuovo centrale difensivo e il mirino è puntato su uno dei giovani difensori più quotati della Bundesliga: Ozan Kabak, 20enne stopper dello Schalke 04 già nel giro della nazionale maggiore allenata dal ct Şenol Güneş.

Il problema è il prezzo

Con meno di 72 ore a disposizione prima del gong, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per abbassare le pretese dello Schalke 04 che valuta il proprio difensore centrale non meno di 25 milioni di euro. Una cifra troppo esosa per il Milan che vorrebbe spendere non più di 15 milioni, magari facendo leva anche sull’inserimento di alcuni bonus, per chiudere ques’affare e assicurarsi l’ennesimo acquisto giovane di questa campagna acquisti decisamente a trazione “young”. L’operazione non è assolutamente semplice perché la forbice fra domanda e offerta è parecchio ampia però la voglia di provare a chiudere col botto il mercato c’è.

Ozan Kabak alla seconda stagione in maglia Schalke 04 Credit Foto Getty Images

Curiosità, nel caso Kabak, sbarcasse a Milanello non potrebbe subito essere a disposizione di Pioli almeno in campionato: visto che deve finire una squalifica di 4 giornate per uno sputo ai danni di Ludwig Augustinsson nella sfida di campionato Schalke 04-Werder Brema giocata sabato scorso.

Chi è Kabak

Difensore centrale di 186 centimetri per 86 chili, Ozan Kabak ha già maturato una considerevole esperienza per uno nato il 25 marzo del 2000. Cresciuto nel Galatasaray, conta su due stagioni di Bundesliga già nelle gambe (la prima disputata con lo Stoccarda e la seconda con lo Schalke) e nel 2019-2020 è stato sempre in campo per tutti i 90’ tranne per la prima e l’ultima di campionato. Abilissimo nei recuperi e nei tackle a campo aperto, estremamente efficace anche nel temporeggiare negli uno contro uno in area di rigore, nonostante la giovane età è un ragazzo anche caratterialmente molto dotato e che, anche nella sua prima annata in Bundesliga con lo Stoccarda (retrocesso a fine 2018-19) non ha mai sbracato. Per nulla impaurito dall’impostare, Kabak è anche un difensore capace di garantire 2-3 gol a campionato, grazie a una buona propensione a colpire di testa su corner e calci piazzati.

