Vigilia delicata per il Milan che, dopo la sconfitta per 3-1 rimediata nel big match contro la Juventus, è chiamato a rialzarsi: a San Siro arriva il Torino dell'ex Giampaolo. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli si trova a dover fare ancora i conti con una lunga lista di giocatori indisponibili alla quale potrebbero aggiungersi anche Kjaer e Calhanoglu: "Dovremo stringere i denti, se dovessero aggiungersi altre due defezioni avremmo tante assenze. Dobbiamo resistere e fare bene. Se mancassero anche col Toro 7-8-9 giocatori sarebbe normale andare in difficoltà. Kjaer è un po' affaticato ma si è allenato con la squadra, l'allenamento di sabato sarà decisivo. Calhanoglu non ha potuto allenarsi, vedremo. Ibrahimovic? Ha svolto il suo programma, ha fatto un po' di lavoro ma non credo potrà essere disponibile".