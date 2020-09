"Non lo so, difficile rispondere adesso a queste domande. Dobbiamo continuare a crescere e dimostrare di essere una squadra forte. I pronostici sono fatti spesso per essere smentiti. Avere pressioni è un privilegio, vuol dire che hai raggiunto certi livelli. Il nostro obiettivo è migliorare la nostra stagione, ma non dobbiamo pensare alle griglie. Dobbiamo essere ambiziosi, siamo il Milan".