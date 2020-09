Calcio

Milan, Pioli: "Se chiederò un attaccante? Vediamo..."

Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta Crotone-Milan 0-2: successo che mantiene i rossoneri a punteggio pieno in Serie A. A preoccupare però è l'emergenza attaccanti: "L'infortunio di Rebic non ci voleva, speriamo non sia nulla di grave. Tonali e Brahim Diaz avevano bisogno di giocare, si sono fatti trovare e ho visto buone cose da loro".

