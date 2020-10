I giocatori che farebbero carte false pur di indossare la maglia del Milan non si contano. Ed è anche facilmente comprensibile: nonostante non stia attraversando la sua migliore fase storica, quello rossonero rimane pur sempre un club ricco di gloria e tradizione, e come tale esercita un fascino non indifferente.

Eppure ci sono stati anni (per praticità consideriamo solo l'era Berlusconi) in cui anche il Milan si è dovuto spostare dall'altra parte della barricata: non più Diavolo tentatore, ma innamorato sedotto. Sono tanti, infatti, i casi in cui i rossoneri hanno acquistato un giocatore dopo averlo visto all'opera da avversario. L'ultimo in ordine di tempo è Jens Petter Hauge, il gioiellino del Bodo Glimt che potrebbe esordire in maglia rossonera già contro lo Spezia, ma prima di lui la galleria di predecessori è molto nutrita. E non sempre è andata bene, anzi...

Calciomercato Milan, ufficiale la firma di Hauge fino al 2025 01/10/2020 A 09:11

In principio fu Savicevic...

Il primo, vero colpo di fulmine del Milan ha per oggetto Dejan Savicevic. Il montenegrino fa letteralmente impazzire Baresi e compagni nella doppia sfida contro la Stella Rossa negli ottavi di finale di Coppa dei Campioni, la prima con Arrigo Sacchi in panchina. Quattro anni dopo, nel 1992, eccolo sbarcare a Milano e a completare una batteria di stranieri fenomenale che, oltre ai tre olandesi, comprende anche Papin e Boban. Superfluo sottolineare il contributo del Genio alla causa rossonera: tra gol, assist e giocate da urlo, il montenegrino è considerato uno dei talenti più puri mai visti a San Siro.

Il colpo Lentini

Come unico italiano in lista scegliamo Gianluigi Lentini, anche perché all'epoca (siamo nell'estate 1992) il suo acquisto fa scalpore. Ingaggio compreso, il Milan di Berlusconi mette a segno un'operazione complessiva da 65 miliardi di lire, uno sproposito per quei tempi. Lentini, nel mirino di diversi top club italiani, cattura definitivamente l'attenzione dei rossoneri il 25 novembre 1990 al Delle Alpi in un Torino-Milan di campionato in cui segna il gol dell'1-0 (il match finirà 1-1) e gioca in maniera divina. La sua esperienza non sarà esaltante (13 gol in 63 presenze), complice anche il grave incidente automobilistico del 2 agosto 1993 che ne condiziona in maniera pesante la carriera.

Gianluigi Lentini ai tempi del Milan Credit Foto Imago

Papin e Weah, storie di Palloni d'Oro

Decisamente più a lieto fine le parabole di Jean-Pierre Papin e George Weah. Il francese, con la maglia del Marsiglia, fa male al Milan segnando il gol dell'1-1 nell'andata dei quarti di finale di Coppa dei Campioni 1990-91 (il ritorno sarà quello passato alla storia per i riflettori del Velodrome). I rossoneri lo acquistano nell'estate 1992: JPP si ritrova a far parte di una squadra zeppa di campioni, non sempre è titolare ma nell'arco di due stagioni il suo dovere lo fa eccome (31 gol in 63 presenze). E che dire di George Weah? Il Milan lo vede all'opera da vicino nella doppia semifinale di Champions League contro il PSG nel 1995 e di lì a poche settimane lo porta a Milano. Il resto è storia nota: Weah vince subito lo Scudetto (lo rivincerà nel 1999) e diventa uno dei giocatori più amati dai tifosi.

Desailly, un muro per Capello

E sempre rimanendo in terra di Francia, il Milan si innamora calcisticamente anche di Marcel Desailly. Lo acquista nel novembre del 1993, a distanza di pochi mesi dalla sconfitta contro il Marsiglia in finale di Coppa dei Campioni all'Olympiastadion di Monaco di Baviera dove Desailly era stato uno dei migliori in campo. Messo da Fabio Capello a fare da schermo davanti alla difesa (ma capace di giocare anche da difensore centrale) diventa ben presto uno degli elementi tatticamente più importanti di quella squadra che nel 1994 mette a segno la storica doppietta Scudetto-Champions League.

Marcel Desailly - Milan-Porto - Champions League 1993-1994 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Kluivert, Dugarry, Blomqvist e Andersson: che flop!

Come in tutte le storie esistono anche le pagine buie. Una di queste è senza dubbio quella che riguarda Christophe Dugarry. L'abbaglio del Milan è clamoroso: l'attaccante, che veste la maglia del Bordeaux, elimina i rossoneri con una doppietta nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa nel 1996 e viene subito portato a Milano. Si rivelerà un flop colossale: il fuoriclasse di quel Bordeaux era Zidane, non lui.

Christophe Dugarry a Euro 1996 Credit Foto Getty Images

Ancora più singolare la storia di Jesper Blomqvist e Andreas Andersson: i due "gioiellini svedesi" vanno a segno uno a distanza di 5 minuti dall'altro a San Siro in Milan-Goteborg 4-2 di Champions League nel 1996. Affare fatto, nessuna esitazione. Blomqvist sbarca a Milano nel 1996, Andersson un anno dopo: entrambi sono tuttora ricordati come due degli acquisti più sbagliati del Milan berlusconiano.

In questa speciale galleria non può mancare Patrick Kluivert: giovanissimo, manda all'inferno il Milan nella finale di Champions League del 1995 e due anni dopo viene acquistato in pompa magna dai rossoneri. Dura il respiro di una stagione: 9 gol in 33 presenze prima di essere ceduto al Barcellona.

La meteora Kutuzov

Non c'è termine migliore di meteora per definire l'avventura di Vitali Kutuzov. Il Milan si accorge di lui nel match contro il Bate Borisov nel primo turno di Coppa Uefa 2001-02 e lo acquista subito. Rimane un solo anno collezionando la miseria di 4 presenze per poi iniziare un lungo pellegrinaggio tra prestiti vari (chiuderà la carriera al Bari).

Come cambia il Milan dopo l'acquisto di Tonali

Calciomercato Milan, ecco Hauge: "Non vedo l'ora di giocare con Ibra" 29/09/2020 A 14:43