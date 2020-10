Calcio

Pirlo: "Chiesa? Ne stiamo parlando, vediamo da qui a lunedì"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, alla vigilia del big match contro il Napoli fa il punto sul calciomercato non nascondendo la trattativa con la Fiorentina per Federico Chiesa: "Stiamo parlando con la società, magari faremo qualcosa oppure no, c'è Fabio Paratici che se ne occupa... vediamo".

00:00:19, 624 Visualizzazioni, 2 ore fa