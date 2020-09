Calcio

Pirlo: "Suarez? Difficile sarà il centravanti della Juventus"

Andrea Pirlo nella vigilia di Juventus-Sampdoria, match valido per la prima giornata della Serie A 2020-21 e che sancirà il debutto in gara ufficiale della sua carriera da allenatore bianconero, fa il punto della situazione sul mercato raffreddando la pista Luis Suarez: "Visti i tempi burocratici per il passaporto penso sia difficile possa essere il nostro futuro centravanti".

